La regidora que es va alegrar de la mort d'un torero, multada amb 7.000 euros

La regidora del poble valencià de Cata-roja Datxu Peris haurà d'indemnitzar amb 7.000 euros la vídua i pares del torero Víctor Barrio i retirar els comentaris que va realitzar en una xarxa social quan el destre va morir banyegat el 2016, en ser condemnada per una intromissió il·legítima en el seu honor. El Jutjat de Sepúlveda va considerar provat, segons la sentència proporcionada pel Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, que l'edil va veure «alguna cosa positiva» en la mort del torero en el comentari que va publicar un dia després de la seva mort, el 9 de juliol de 2016. En el comentari, Peris deia que l'aspecte «positiu» era que el torero havia «deixat de matar» i va explicar que «no podia sentir més per l'assassí que ha mort que per tots els cadàvers que ha deixat al seu pas». La sentència també exigeix a la demandada la publicació de la resolució al seu perfil de Facebook.