Rússia va invertir milions de dòlars a Facebook i Twitter a través d´un magnat

Dues empreses estatals de Rússia van invertir centenars de milions de dòlars a Facebook i Twitter els darrers anys a través del multimilionari rus Iuri Milner La revelació arriba en un moment en què el Comitè d'Intel·ligència del Senat dels EUA està investigant com els operadors russos van usar Facebook, Google, Twitter i altres xarxes socials per intentar estendre la divisió i la desinformació durant la campanya presidencial de 2016.

La inversió a Twitter de Milner va tenir el 2011 el suport de 191 milions de dòlars procedents de VTB, un banc estatal rus que sovint es fa servir per a estratègies polítiques, segons el New York Times. Pel que fa a la de Facebook, al voltant de 1.000 milions de dòlars dels fons que va invertir Milner procedien de la institució financera estatal russa Gazprom Investholding, que està sancionada pels Estats Units, de la mateixa forma que VTB.

Les companyies de Milner van arribar a controlar més del 8% de Facebook i el 5% de Twitter, i encara que va vendre aquestes accions fa cinc i tres anys, respectivament, segueix invertint en altres gegants tecnològics, segons amb el diari novaiorquès. Milner té actualment inversions en un projecte immobiliari anomenat Cadre i fundat per Jared Kushner, el gendre i destacat assessor del president nord-americà Donald Trump. No obstant això, l'inversor rus va assegurar en una entrevista amb The Guardian que només ha vist una vegada Kushner, l'any passat als EUA.