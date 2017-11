Trump i Abe donen per acabada la «paciència» amb Corea del Nord

Els líders del Japó, Shinzo Abe, i els Estats Units, Donald Trump, van escenificar a seva unitat total davant de Corea del Nord, i van destacar que tenen en compte totes les vies d'acció per lluitar amb Pyongyang després de donar per acabada «la paciència estratègica». Abe i Trump es van mostrar plenament d'acord a aplicar una «màxima pressió» sobre Corea del Nord per forçar-lo a abandonar els seus programes nuclear i de míssils, i van mostrar una amistat sense precedents entre mandataris d'aquests països aliats, després de celebrar una cimera a Tòquio.

«L'era de la paciència estratègica s'ha acabat», va afirmar Trump en una roda de premsa conjunta per insistir en el canvi de rumb emprès per la seva Administració respecte les anteriors, el que inclou contemplar totes les opcions d'acció possibles, entre elles la militar.

«Mirin el que ha passat amb una postura feble durant els últims 25 anys», va dir Trump, que va destacar que el règim «continua amb els seus tests nuclears il·legals i amb els seus intolerables llançaments de míssils directament per sobre de territori nipó».

El problema nord-coreà va ser l'assumpte central en l'agenda de la cimera celebrada al palau toquiota d'Akasaka, que va tenir lloc durant la segona jornada de la visita del líder de la Casa Blanca al Japó i en el marc de la seva àmplia gira asiàtica.

El primer ministre japonès, per la seva banda, va assegurar que està «al cent per cent» amb Washington en la seva postura que «totes les opcions estan sobre la taula» i d'exercir la «màxima pressió» sobre el règim de Kim Jong-un. «Hem intentat el diàleg amb Corea del Nord durant dècades i Pyongyang sempre l'ha trencat. No té sentit dialogar amb ells», va assegurar Abe, que va demanar una vegada més a la Xina que exerceixi la seva influència sobre Corea del Nord per empènyer-lo a posar fi als seus programes armamentístics. Els dos mandataris es van trobar a Tòquio per cinquena vegada des que el magnat va guanyar les presidencials.