Deu detinguts en una operació antiterrorista a França i Suïssa

Deu persones van ser detingudes en una operació antiterrorista desenvolupada conjuntament a França i a Suïssa gràcies a la vigilància dels missatges a les xarxes socials en què els seus autors parlaven d'accions violentes. Nou dels arrestos es van produir a França i el desè a Suïssa. Els investigadors havien identificat un individu a Suïssa, particularment actiu a la xarxa Telegram, que estava en contacte amb altres a França amb missatges en què es referia a «projectes d'accions violentes» els detalls dels quals estan encara poc clars. Una de les persones capturades a França estava sent investigada per la justícia suïssa.

Les actuacions policials es van dur a terme a la regió de París, en concret al departament de Val de Marne, i a almenys dues ciutats de la façana mediterrània (Menton i Aix en Provence), al sud-est del país. L'operació continua oberta i el que es pretén determinar és quins eren els projectes dels arrestats, sense parlar directament d'atemptat.

Els detinguts són homes d'entre 18 i 65 anys entre els quals hi ha dues parelles de germans. A França, van participar en els arrstos agents de la Subdirecció Antiterrorista (Sdat) i de la Direcció General de la Seguretat Interior (Dgsi, els serveis secrets), amb el suport d'altres del Raid, cos d'elit de la policia.

Tot això en el marc d'una investigació judicial per terrorisme oberta el 19 de juliol per la Fiscalia de París, la instància judicial de la qual és competent en accions terroristes per tot el territori francès.



Escorcolls a Suïssa

Concretament, a Suïssa va ser detinguda una dona colòmbiana després de diversos escorcolls d'habitatges efectuats per la Fiscalia als cantons de Neuchâtel i Vaud. La Fiscalia va informar en un comunicat que porta a terme des de juny de 2016 un procediment penal contra un ciutadà suís de 27 anys, un procés que va ser ampliat posteriorment a una ciutadana colombiana de 23 anys, per a la qual el Ministeri Públic demanarà detenció preventiva davant del tribunal.

Als dos el Ministeri Públic suís els acusa d'haver violat la llei federal que prohibeix organitzacions terroristes com Al-Qaeda i l'Estat Islàmic (EI) i d'haver donat suport o participat en una organització criminal. L'operació antiterrorista conjunta es va produir en presència d'un representant gal a Suïssa i d'un helvètic a França, i va ser possible gràcies a la creació d'un equip conjunt d'investigació.

En un altre ordre de coses, les autoritats franceses van arrestar un home i una dona per la seva suposada relació amb un pla d'atemptat gihadista a Marsella que va ser desmantellat l'abril passat, en plena campanya electoral de les presidencials franceses. La dona va ser arrestada a Marsella i l'home, a Clermont-Ferrand. L'operació contra tots dos està associada amb la detenció i empresonament el passat abril de Mahiedine Merabet, de 29 anys, i Clément Baur, de 23 i convertit a l'islam, presumptes gihadistes que estaven a punt per atemptar l'abril a Marsella.