El Ministeri d´Hisenda intervé els comptes de l´Ajuntament de Madrid

El Ministeri d'Hisenda va comunicar a l'Ajuntament de Madrid que des d'ara haurà de presentar setmana a setmana un certificat dels seus comptes per garantir el compliment de la regla de despesa, una intervenció que l'equip de Manuela Carmena va qualificar de «tracte injust» i desigual. El departament que dirigeix Cristóbal Montoro va remetre dilluns a la nit a l'Ajuntament de Madrid una notificació en la qual li advertia que haurà de presentar setmanalment un certificat dels seus comptes després d'haver denegat la passada setmana el tercer Pla Econòmic Financer (PEF) del Govern municipal per incomplir la regla de despesa.

Aquesta intervenció es materialitzarà mitjançant un control setmanal dels comptes per controlar la despesa, com estableix la Llei d'Estabilitat en els seus articles 25 i 26, una normativa que tant el grup de Manuela Carmena, Ahora Madrid, com el PSOE han demanat en diverses ocasions derogar.

La llei d'estabilitat pressupostària impedeix a l'Ajuntament de Madrid que la seva despesa creixi per sobre de la taxa de referència del PIB, quelcom que ha succeït tant en els pressupostos de 2015 com en els de 2016, després del que el consistori ha hagut d'elaborar plans per controlar la despesa. El 2015, l'Ajuntament de Madrid va gastar 17 milions més del que està permès, mentre que el 2016 l'incompliment va arribar a 233.

El Ministeri d'Hisenda ha rebutjat els tres plans de control de despesa presentats pel Govern de Manuela Carmena, un el 2015 i dos el 2016, l'últim d'ells aprovat en solitari -amb l'abstenció del PP, el PSOE i Ciutadans- i que el Ministeri va denegar la passada setmana perquè incompleix la llei.

La portaveu del Govern municipal, Rita Maestre, va protestar contra el «tracte injust» per part del Govern a un Ajuntament que «té més de mil milions de superàvit anual» i «ha reduït el seu deute en un 40%», 2.000 milions en dos anys. El Govern municipal, va dir Maestre, seguirà «compromès» amb la ciutadania i per això estudia quins passos administratius, polítics i judicials pot fer.