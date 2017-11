Shakira gestiona 31,6 milions dels drets d'autor de les seves cançons a Malta i Luxemburg

Shakira, que resideix a Barcelona amb el seu marit, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, i els seus dos fills, està domiciliada al paradís fiscal de les Bahames, segons revelen els «papers del paradís», que asseguren que la cantant colombiana gestiona 31, 6 milions d'euros a Malta i Luxemburg. Es tracta dels diners aconseguits pels drets d'autor de les seves cançons, que gestiona en aquests dos països amb avantatges fiscals, va assenyalar el diari francès Le Monde, un dels mitjans que ha participat en la investigació dels «papers del paradís». Ezequiel Camerini, un dels advocats de Shakira, va aclarir que la seva clienta té una propietat a les Illes Bahames, situades al Carib, des del 2004. «Els anys següents va haver de viatjar sense parar i ha passat la major part del temps a diferents països. Com a part de la gira Sale el Sol, va fer 110 concerts per tot el món», va destacat Camerini.

Per altra banda, el príncep Carles d'Anglaterra va invertir a través del Ducat de Cornualla 3,35 milions d'euros en quatre fons registrats a les Illes Caiman el 2007. Els moviments van ser «legals» i no hi ha indicis d'evasió fiscal. A més, va promoure canvis en la legislació mediambiental internacional després de comprar accions d'una companyia de les Illes Bermudes que podia beneficiar-se d'aquestes propostes.