10 Guàrdies Civils, detinguts en una operació contra el tràfic de cocaïna

Una investigació per tràfic de drogues dirigida per una jutge de Torrevella ha acabat destapant una presumpta trama de corrupció que afecta una desena d'agents de la Guàrdia Civil del Baix Segura, en concret de les casernes de la ciutat i de Pilar de la Horadada. La Guàrdia Civil ha culminat en les últimes setmanes una investigació interna amb la detenció de deu guàrdies civils, nou dels quals han ingressat a presó preventiva per ordre de la magistrada titular del jutjat d'Instrucció número 2 de Torrevella, segons han confirmat a aquest diari fonts pròximes al cas. A més dels agents han estat detinguts nou ciutadans aliens a l'Institut Armat i investigats 7 més, de manera que el nombre d'implicats en la causa s'eleva a 26 persones.

Els delictes imputats als agents i la resta d'implicats són variats i a dos dels guàrdies els acusen de tràfic de drogues. La resta de delictes imputats als detinguts són, en funció de la imputació realitzada a cada arrestat, els de suborn, revelació de secrets, infidelitat en la custòdia de documents, pertinença a grup criminal, extorsió, coaccions, furt, omissió del deure de perseguir delictes i falsedat documental.