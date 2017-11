El Constitucional alemany insta a permetre el registre de nadons «intersexuals»

El Tribunal Constitucional alemany va instar l'Administració a permetre en el registre de naixements la inscripció de persones amb un tercer sexe (ja sigui com a «intersexual» o «divers») a més de «femení» i «masculí». La sentència argumenta, basant-se en el dret constitucional a la protecció de la personalitat, que les persones que no són ni homes ni dones tenen dret a inscriure la seva identitat de gènere de manera «positiva» en el registre de naixement.

La decisió suposa un pas més en l'adquisició de drets de les persones intersexuals a Alemanya, que el 2013 van aconseguir una reforma legal que permet als pares de nadons no haver de registrar obligatòriament els seus fills com a dones o homes en el registre civil si no es pot determinar amb claredat el seu gènere.

El Bundestag (cambra baixa alemanya) té ara fins a finals de 2018 per articular legalment la decisió del Tribunal Constitucional, apunta la sentència, que és ferma.

La ministra de la Família, Katarina Barley, es va pronunciar a favor d'una ràpida implementació de la sentència per part del pròxim Govern, emanat de les passades eleccions generals del 24 de setembre i la formació del qual està negociant actualment el bloc conservador d'Angela Merkel, els liberals i els verds.

L'exministra de Justícia Sabine Leutheusser Schnarrenberger, del Partit Liberal (FDP), va destacar que, «com passa sovint, el Constitucional s'ha avançat al legislatiu en el reforçament dels drets dels intersexuals».