Detenen un home a Ceuta integrat en l´aparell de propaganda de l´EI

Imatge del barri del Príncep, on es va produir la darrera detenció relacionada amb el gihadisme.

Imatge del barri del Príncep, on es va produir la darrera detenció relacionada amb el gihadisme. reduan/efe

La Policia Nacional va arrestar a Ceuta un ciutadà espanyol de 28 anys integrant d'una xarxa de propaganda, captació, adoctrinament i reclutament «potencialment perillosa» per la seva vinculació amb gihadistes de l'Estat Islàmic a Síria i per la seva influència en joves del barri de Ceuta del Príncep. Segons va explicar el Ministeri d'Interior en una nota, l'arrestat desenvolupava tasques de comunicació com a «informant» o «reporter» de la gihad, una figura clau en l'obtenció, emmagatzematge i distribució de continguts radicals procedents dels canals oficials de l'organització terrorista.

A més, està vinculat amb nombrosos gihadistes espanyols desplaçats a territori sirià i morts en zona de conflicte, segons els responsables de l'operació, que continua oberta i que es va desenvolupar sota supervisió del jutjat número 5 de l'Audiència Nacional i la coordinació de la fiscalia d'aquest tribunal.

L'arrestat a Ceuta, que rebia la informació oficial de l'Estat Islàmic i distribuïa en temps real totes les seves comunicacions, era un ferm seguidor dels manuals d'autoadoctrinament gihadista i de l'anomenada «gihad de la paraula».

Distribuïa vídeos amb amenaces en els quals s'enaltia els combatents morts tractant-los com a màrtirs, i a més actuava com a adoctrinador d'integrants perquè adquirissin una cada vegada major compromís amb l'Estat Islàmic proporcionant-los informació per desplaçar-se a zona de conflicte o encoratjant-los a cometre atemptats terroristes en els seus llocs de residència.

Segons el comunicat d'Interior, el detingut constituïa l'últim reducte d'una xarxa de captació, adoctrinament i reclutament de nous membres a la gihad violenta radicada al barri del Príncep de Ceuta i que ha estat desarticulada en diverses fases des de febrer de l'any 2016 amb un total de 10 detinguts.