Detenen un violador en sèrie a Pontevedra per almenys 3 agressions

Una complexa investigació realitzada per la Guàrdia Civil durant els últims mesos ha permès empresonar un presumpte violador en sèrie al qual s'atribueixen almenys tres violacions comeses a Pontevedra entre juliol de 2016 i març de 2017, totes carregades de grans dosis de violència, si bé no es descarta la seva possible implicació en altres fets.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Marín va ordenar l'ingrés d'aquest home a la presó comunicada i sense fiança per tres delictes d'agressió sexual. L'home va comparèixer al jutjat a última hora del matí, va tornar a la Comandància de la Guàrdia Civil i, a mitja tarda, va tornar al jutjat. A última hora de la tarda, va ser traslladat al centre penitenciari de Pontevedra de Lama.

L'empresonat, JL.GM, té 40 anys i és veí de la localitat de Marín, a la pròpia comarca d'O Morrazo en què es van produir les agressions sexuals. Les tres víctimes tenen 36, 42 i 75 anys d'edat i van patir, segons la Guàrdia Civil, «aberrants pràctiques i vexacions» que els van produir greus danys físics i psicològics. Les víctimes van necessitar assistència mèdica per les ferides, els estrips i els cops que presumptament els va clavar el detingut i en un dels casos va arribar a llançar a la dona aigua calenta sobre les cames.

Els delictes van començar al juliol de 2016 en un domicili de la localitat de Bueu al qual va entrar per la força. Dos mesos després, al setembre, va atacar presumptament la treballadora d'un bar de Cangas quan estava a punt de tancar. L'última, i també la que va causar més alarma social, va tenir lloc al març d'aquest any i va tenir com a víctima una dona de 75 anys.