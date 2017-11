Dimiteix una ministra britànica per reunions no autoritzades

La ministra britànica de Cooperació Internacional, Priti Patel, va dimitir després de sortir a la llum que va mantenir reunions no autoritzades amb alts càrrecs del Govern d'Israel. Patel es va veure obligada a tornar a Londres d'una visita oficial a Uganda per mantenir una reunió amb la primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, al seu despatx oficial de Downing Street.

Patel es va entrevistar amb el ministre israelià de Seguretat Pública, Afers Estratègics i Informació israelià, Gilad Erdan, el 7 de setembre, i amb el director general del Ministeri d'Exteriors d'Israel, Yuval Rotem, el 18 de setembre.

En una carta pública adreçada a la primera ministra, va expressar una «completa disculpa», tant cap a May com a la resta del seu Executiu, «pel que ha passat». «Estic d'acord que en reunir-me amb organitzacions i polítics durant unes vacances privades a Israel les meves accions van caure per sota dels alts estàndards que s'esperen d'una ministra», va admetre Patel, de 45 anys, segon membre del gabinet de May que dimiteix en una setmana, després que dimecres passat ho fes el titular de Defensa.