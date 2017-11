Un home dispara 5 vegades la seva exparella davant del seu fill en un col·legi

Eren poc més de les cinc de la tarda d'ahir quan desenes de pares i mares esperaven en les portes del col·legi públic Santo Negro d'Elda (Alacant) que els seus fills sortissin de classe. En aquest moment un home va disparar cinc vegades a la seva exparella sentimental, que ahir a la nit es debatia entre la vida i la mort en la UCI. A continuació l'home va usar la mateixa pistola per treure's la vida.

Els fets van passar quan la dona ja havia recollit el seu fill de quatre anys i l'havia fet entrar al cotxe. En aquell moment, la seva exparella s'hi va apropar, va obrir la porta i li va disparar dos trets sense dir-li res. Malgrat això, la dona va aconseguir sortir del vehicle i arrencar a córrer però ell la va seguir i li va disparar tres vegades més, dues d'elles quan ja estava estirada a terra. El nen, que encara estava en el cotxe i va presenciar la macabra escena, també va fugir i va entrar al col·legi cridant i plorant, segons van relatar algunes de les mares que van presenciar l'agressió, i que es trobaven en estat de xoc.

L'agressor va pujar al cotxe que havia aparcat davant del col·legi amb el possible propòsit de fugir. Va circular uns cinquanta metres abans de pujar a la vorera per esquivar el trànsit però va quedar encastat entre els arbres i la tanca de la pròpia escola; en aquell moment va decidir disparar-se un tret a la boca amb la mateixa arma. Una vella pistola del calibre 9.

La dona havia denunciat a la seva parella per maltractaments després de patir diversos episodis de violència masclista. De fet, l'agressor tenia una ordre judicial per la que no es podia acostar a menys de 300 metres de la seva exparella. Precisament dimarts, va ser detingut per la Policia per vulnerar aquesta ordre, però hores després el jutge de guàrdia va decretar la seva posada en llibertat.