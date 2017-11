Un home fereix la seva exparella d'un tret al cap i es treu la vida a Alacant

Una dona de 28 anys va resultar ferida greu després de rebre un tret al cap per part de la seva exparella sentimental quan recollia el seu fill a la sortida del col·legi a Elda (Alacant). L'home, de 31 anys, va perdre la vida en fugir en el cotxe de la víctima i estavellar-se violentament contra un mur. El succés es va produir cap a les cinc de la tarda, quan la mare recollia el seu fill al col·legi a Elda, on es va presentar la seva exparella i li va disparar al cap. Contra l'home hi havia una ordre d'allunyament de 300 metres i de comunicació, malgrat el que els passats dies 4 i 5 la va vulnerar en posar-se en contacte telefònic amb la dona. Ella va denunciar els fets i ahir al matí l'home havia estat posat a disposició judicial a la propera població de Novelda per trencar l'allunyament. L'home no tenia llicència per tenir armes de foc, segons van assenyalar fonts policials alacantines.