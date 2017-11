Ignacio González surt de la presó després de pagar 400.000 euros de fiança

L'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González va sortir de la presó de Soto del Real després de dipositar la fiança de 400.000 euros que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón li va imposar dimarts per a ser excarcerat. Després de romandre a la presó madrilenya 201 dies com a principal acusat en el cas Lezo, que investiga operacions presumptament fraudulentes del Canal de Isabel II, González va declinar fer declaracions a les portes del recinte penitenciari, que va abandonar cap a tres quarts de vuit del vespre.

Més prim i vestit amb texans i un abric per protegir-se del fred i la pluja, González va pujar a un Jaguar de color negre en què l'esperaven els seus representants legals des de les quatre de la tarda per portar-lo a casa seva. Fonts de la defensa de González van assenyalar que han estat uns mesos «molt durs» per a l'expresident autonòmic, que surt «amb moltes ganes de defensar-se i de veure la seva família».

Les mateixes fonts van afegir que 11 persones, entre familiars i amics que «confien en la seva innocència», han contribuït a pagar la fiança de 400.000 euros, a través d'«entre 30 i 40 transferències bancàries» a Ignacio González per sortir de presó. Ara haurà de comparèixer cada setmana al jutjat més proper al seu domicili, té prohibit sortir d'Espanya i haurà de lliurar el seu passaport.

Malgrat permetre la seva sortida de la presó, el jutge segueix considerant que tant González com el seu home de confiança a Llatinoamèrica Edmundo Rodríguez Sobrino -també a la presó- «han aprofitat les seves funcions públiques per beneficiar-se il·lícitament del patrimoni de la Comunitat de Madrid, mitjançant l'abús de la seva posició dins de l'administració pública, així com de les seves relacions».

«Resulta evident que no es tracta d'una activitat delictiva individual ni localitzada en un moment temporal determinat, sinó que molt al contrari estem presumptament davant d'una activitat delictiva col·lectivament executada», assegurava el magistrat en la seva interlocutòria de dimarts imposant-li la fiança.