Trump torna a amenaçar Corea del Nord i aposta per «la pau a través de la força»

El president dels EUA, Donald Trump, va instar Corea del Nord a no subestimar el seu país i va advocar per la seva política de buscar «la pau a través de la força» en un discurs pronunciat a Seül en què va carregar amb duresa contra Pyongyang . «Parlo en nom no només dels nostres països, sinó de totes les nacions civilitzades quan li dic al Nord: no ens subestimeu i no ens poseu a prova», va afirmar Trump durant l'al·locució que va oferir davant l'Assemblea Nacional a Seül en el marc de la seva gira per Àsia.

En un discurs especialment dur, en què va carregar contra les condicions de vida dels nord-coreans o la tirania del règim de Kim Jong-un, Trump va tornar a defensar el gran desplegament militar del seu país a la regió i va afirmar que vol «la pau a través de la força». «Els EUA mai han buscat el conflicte o la confrontació, però no fugirem d'això», va assegurar, després d'enumerar els actius estratègics del Pentàgon al voltant de la península coreana -entre ells un submarí i tres portaavions de propulsió nuclear- en resposta a les insistents proves d'armes de Pyongyang.

Aquests assajos nuclears i de míssils, units a la dura retòrica de Trump -que no ha deixat d'exhibir durant la seva actual gira per Àsia- han incrementat en l'últim any la tensió regional a nivells inèdits des de la Guerra de Corea (1950-1953) .

El president nord-americà va assenyalar que Pyongyang ha desenvolupat el seu programa nuclear «desafiant tota garantia, acord i compromís que s'hagi establert amb els Estats Units i els seus aliats» i va advertir durament contra la realització de més assaigs amb armes de destrucció massiva. «La història és plena de règims malmesos que de forma absurda han posat a prova la determinació d'Amèrica», va clamar el multimilionari.

Trump va voler insistir en aquest missatge de força des de l'inici de la jornada, però les condicions meteorològiques li van impedir realitzar una visita sorpresa a la militaritzada frontera amb Corea del Nord, a la qual inicialment el president dels EUA havia descartat acudir. Allà havia de reunir-se amb el seu homòleg sud-coreà, Moon Jae-in, en el que hauria suposat la primera ocasió en què els presidents dels EUA i Corea del Sud visitaven junts la zona desmilitaritzada (DMZ).

En la seva intervenció, el president dels EUA també va tenir lloc per llançar un missatge directe a Rússia i Xina, als quals va demanar «implementar completament les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU», reduir els seus vincles diplomàtics amb el règim i tallar «tots els llaços de subministrament comercial i tecnològic».



Rebuda solemne

Paral·lelament, els presidents de la Xina, Xi Jinping, i els EUA, Donald Trump, van escenificar a l'antic palau imperial de Pequín el bon moment de relacions entre les dues grans potències, en el primer dia de visita del mandatari nord-americà a la Xina.

Xi va ser rebut per Trump el passat mes d'abril a la seva luxosa mansió de Mar-a-Lago, a Florida, i el protocol del país asiàtic va entendre que per igualar el gest calia un escenari no menys regi, així que Xi va donar la benvinguda al seu homòleg nord-americà a la Ciutat Prohibida, quelcom molt poc habitual.

Poc després que l'Air Force One arribés a l'aeroport de Pequín procedent de la base aèria sud-coreana de Osan, Trump i la seva dona, Melania, van pujar al Cadillac presidencial blindat (també conegut com La Bèstia) i van viatjar fins al palau acompanyat per una comitiva de gairebé un centenar de vehicles.