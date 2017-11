El Brexit serà efectiu la nit del 29 de març del 2019

La retirada del Regne Unit de la Unió Europea (UE) es materialitzarà a les 23.00 GMT del 29 de març de 2019, segons ha informat avui la primera ministra britànica, Theresa May. Aquesta data assenyalada serà esmenada en el projecte de llei sobre el Brexit - la sortida britànica del bloc europeu-, que serà debatut la setmana que ve al Parlament i que, un cop aprovat, autoritzarà a la desconnexió del país de la UE.

En un article publicat avui al diari The Daily Telegraph, la primera ministra va dir que la decisió de col·locar el moment precís del "brexit" té com a objectiu demostrar la determinació del seu govern de completar aquest procés. "Que ningú tingui dubte de la nostra determinació o qüestioni el nostre propòsit que el brexit s'està produint", escriu la primera ministra, que va quedar debilitada després de perdre la majoria absoluta en les eleccions generals del juny passat. "La data estarà escrita en blanc i negre a la portada d'aquesta històrica peça de legislació. El Regne Unit estarà sortint de la UE el 29 de març de 2019, a les 23.00 GMT", ha afegit.

Aquesta peça legislativa, titulada Projecte de Llei sobre la Retirada de la UE, ja ha superat la seva segona lectura i entrarà la setmana que en la fase de comitè, en què s'esperen esmenes.

Segons explica May, la majoria de la gent vol que els polítics "s'uneixin" per negociar un bon acord del Brexit. També va indicar que està disposada a escoltar les propostes dels diputats per millorar aquest projecte de llei, però va advertir sobre qualsevol intent per detenir el seu curs parlamentari. "No tolerarem intents des de cap costat per utilitzar el procés d'esmenes a aquest projecte de llei com a mecanisme per bloquejar la voluntat democràtica del poble britànic en intentar alentir o aturar la nostra sortida de la UE", ha afegit.

La primera ministra subratlla que aquest projecte legislatiu és "fonamental" per aconseguir un Brexit ordenat. Les negociacions entre Londres i Brussel·les estan en la seva sisena ronda sense que de moment s'hagin aconseguit avenços sobre els termes de la ruptura, el que ha creat una gran incertesa per a les empreses i per als comunitaris que viuen al Regne Unit.