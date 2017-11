La Junta andalusa admet un forat de 149 milions en ajudes per a la formació

La Junta d'Andalusia admet ja un forat de 149 milions d'euros en subvencions per a cursos de formació que no es van destinar a les finalitats previstes. No obstant això, intenta desvincular-se de l'existència d'un «frau generalitzat» que nega, tot i les investigacions judicials i policials obertes. El conseller de Treball, Empresa i Comerç, Javier Carnero, va explicar durant la seva compareixença en comissió parlamentària que la Junta està reclamant a través de 1.750 expedients de reintegrament la devolució de 149 milions d'euros que van rebre entitats i empreses que no van destinar les subvencions per als cursos als fins previstos. Després que esclatés l'escàndol de la formació, la Junta va iniciar una investigació interna per revisar milers d'expedients de subvencions: 8.505 ajudes concedides en els exercicis entre 2007 i 2011 per valor de 1.613 milions d'euros.