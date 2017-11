L´Ajuntament de Madrid rebatrà per la via legal la tutela dels seus comptes

L'Ajuntament de Madrid complirà amb els requeriments del Ministeri d'Hisenda referits a l'acatament de la regla de la despesa, per al que posarà en marxa «les mesures oportunes», encara que rebatrà per la «via legal» la tutela dels comptes municipals i el conjunt de les exigències del ministre Montoro. Així ho van assenyalar fonts municipals, que van insistir que, tal com van indicar des del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, l'Ajuntament de Madrid «no està intervingut». La decisió es va prendre un dia després que el Ministeri d'Hisenda comuniqués a l'equip de Govern de Manuela Carmena que, des d'ara, haurà de presentar cada setmana un certificat dels seus comptes per garantir l'acatament de la regla de despesa, incomplerta en els exercicis de 2015 i 2016. L'Ajuntament de Madrid ha decidit «complir les demandes i les instruccions del Ministeri d'Hisenda».