La nova ministra de Cooperació britànica, partidària del Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va nomenar la fins ara poc coneguda Penny Mordaunt com a nova ministra de Cooperació Internacional, en substitució de Priti Patel, que va dimitir per amagar reunions amb alts càrrecs israelians. Amb aquest nomenament, la cap de l'Executiu conservador manté l'equilibri de gèneres en el seu Gabinet i, igualment important, la proporció de forces en relació al Brexit, ja que, igual que Patel, la nova ministra va donar suport al «sí» en el referèndum de 2016 per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE).

Com a titular de Cooperació Internacional, Mordaunt, que va guanyar el seu primer escó el 2010 i era secretària d'Estat de discapacitats al ministeri de Treball, gestionarà un pressupost de 14.600 milions d'euros anuals.

La portaveu de la mateixa cartera del Partit Laborista -a l'oposició-, Kate Osamor, la va felicitar per l'ascens i va dir que té com a primer repte «restablir la integritat de la política britànica de cooperació internacional».