El PNB guanyaria un escó que perdria Podem si hi hagués comicis a Euskadi

El PNB guanyaria un escó al Parlament basc si ara hi hagués eleccions autonòmiques, en detriment d'Elkarrekin Podem, mentre que la resta de partits repetiria resultats, de manera que nacionalistes i socialistes tindrien majoria absoluta si repetissin l'actual Govern de coalició. Segons el Sociòmetre de previsió de vot difós pel Govern basc, el PNB aconseguiria 29 escons, un més que ara, que guanyaria a Biscaia. EH Bildu es mantindria com a segona força amb 18 seients a la Cambra, els mateixos que actualment, mentre que Elkarrekin Podem seria el més perjudicat en perdre un representant i quedar-se amb 10. Tant PSE com Partit Popular repetirien amb 9 parlamentaris cadascun.

Amb aquests resultats, si el PNB i el PSE tornessin a formar un Govern de coalició tindrien majoria absoluta a la cambra autonòmica. L'únic ball d'escons es registraria a Biscaia, territori on el PNB reforçaria la seva hegemonia amb un representant més i arribaria a 12. Per darrere hi hauria EH Bildu, amb 5; Elkarrekin Podem, amb 3 (un menys); el PSE, amb altres 3, i el PP, amb 2. A Guipúscoa el repartiment d'escons seria el mateix que l'actual: 9 el PNB, 8 EH Bildu, 3 Elkarrekin Podem i PSE, i 2 el PP.