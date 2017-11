Putin acusa els EUA d´intentar influir en les eleccions russes

El president de Rússia, Vladímir Putin, va denunciar que hi ha intents dels Estats Units d'influir en les eleccions presidencials del país que se celebraran al març, en resposta a la «imaginària ingerència» russa en els passats comicis presidencials nord-americans. Putin, que encara no anunciat si es presentarà a la reelecció, va vincular les denúncies contra Rússia de donar suport al dopatge dels esportistes amb la celebració dels comicis presidencials russos convocats per al 18 de març.

«Hi ha una cosa que em preocupa: l'Olimpíada ha de començar al febrer, i quan són les nostres presidencials? Al març. Són grans les sospites que això es fa per crear descontent entre els aficionats i els esportistes pel supòsit que l'Estat és responsable de les irregularitats», va dir. El mandatari va indicar que les organitzacions esportives internacionals, inclòs el Comitè Olímpic Internacional, són altament dependents, en particular dels patrocinadors, dels propietaris dels drets de televisió i la publicitat.

En un altre ordre de coses, la relació entre la Xina i els EUA va entrar en una fase de major cooperació global entre les dues majors potències mundials, en una cimera de presidents marcada pel to amistós i amb Donald Trump moderant les seves tradicionals crítiques a Pequín per Corea del Nord i el dèficit comercial

Els presidents xinès, Xi Jinping, i nord-americà, Donald Trump, van segellar l'entesa a nivell nacional, però també personal, en una cimera que va destacar encara més l'objectiu de Pequín i Washington d'incrementar la seva col·laboració en la resolució dels problemes globals.

«No hi pot haver un assumpte més important que la relació Xina-EUA», va afirmar rotundament Trump en la primera de les tres compareixences que els dos mandataris van tenir en l'atrafegada jornada al Gran Palau del Poble, amb una reunió bilateral en dues fases, una cimera empresarial i la lectura de comunicats davant la premsa.

Mentre el president dels EUA va insistir que les dues potències poden solucionar conjuntament «els problemes mundials», Xi va destacar que «per a la Xina i els Estats Units la cooperació és l'única opció viable», un procés molt important «per a la pau, l'estabilitat i la prosperitat del món».

Per altra banda, el Govern dels Estats Units va imposar una nova ronda de sancions econòmiques a deu alts càrrecs de Veneçuela, entre ells diversos membres del Consell Nacional Electoral (CNE) i tres ministres del govern de Nicolás Maduro, per soscavar la democràcia i per activitats de censura i corrupció. «Mantindrem els nostres esforços vigorosos per sancionar els funcionaris de govern que són còmplices amb els intents de Maduro de soscavar la democràcia», va dir el secretari del Tresor, Steven Mnuchin.