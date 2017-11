Hezbollah acusa l´Aràbia Saudita de retenir el primer ministre libanès

El màxim dirigent del moviment xiïta Hezbollah, Hasán Nasralá, va acusar ahir l'Aràbia Saudita d'haver detingut al exprimer ministre libanès Saad Hariri i de prohibir-li tornar al Líban.

«Cal dir-ho clar: el primer ministre està detingut a l'Aràbia Saudita i té prohibit tornar», va dir Nasrala en un discurs televisat en el qual va tornar a responsabilitzar Riad de la renúncia de Hariri.

Hariri va anunciar la seva dimissió el passat dia 4 des de Riad, on va denunciar que es preparava un atemptat contra la seva vida, va arremetre contra Hezbollah i va criticar la ingerència de l'Iran al seu país i al món àrab.

Nasrala, que va acusar també el regne saudita de sol·licitar a Israel que ataqui el Líban, va agregar que «l'Aràbia Saudita va intervenir de manera pública i sense precedents, en obligar el cap del Govern a dimitir».

«El comunicat (de renúncia) el van escriure ells (els saudites) i després li van imposar (a Hariri) arrest domiciliari i li impedeixen tornar», va insistir el líder de Hizbulá, que va tornar una vegada i una altra sobre la mateixa idea durant el seu discurs, en el qual també va subratllar que les autoritats del regne pretenen imposar un nou primer ministre.



Incitar als enfrontaments

A més, va declarar que la Casa de Saud està intentat «incitar els libanesos (a enfrontar-se) uns contra uns altres» i va afegir que «pitjor que això, Aràbia Saudita va demanar a Israel que ataqui el Líban».

Nasrala, que va reconèixer que des de «el dissabte passat (dia de la dimissió de Hariri) el Líban viu una crisi política» va considerar també que «la detenció» és un insult a tots els libanesos i va demanar l'immediat «alliberament» de Hariri. Per Nasrala, la decisió de Hariri en les circumstàncies en les quals va ocórrer és «il·legal, perquè va succeir sota pressions i amenaces».

Hores abans del discurs, el president libanès, Michel Aoun, aliat de Hezbollah, va afirmar que les circumstàncies de la dimissió de Hariri són «inacceptables» i va insistir en la necessitat que torni al seu país.

Aoun va realitzar aquestes declaracions en una trobada amb els ambaixadors del conegut com a Grup de Suport Internacional al Líban -format per l'ONU, Xina, França, Alemanya, Itàlia, Rússia, Regne Unit, EUA- així com amb diplomàtics de la Unió Europea i de la Lliga Àrab.

«Les circumstàncies que envolten la dimissió del primer ministre són inacceptables i és necessari aclarir-les. La seva renúncia queda suspesa fins que torni al Líban», va dir Aoun davant els seus interlocutors, abans de recordar els acords internacionals sobre les relacions entre els Estats i la immunitat que brinden als seus membres.