Tres estudiants ferits després de ser atropellats a Tolosa de Llenguadoc

Tres estudiants van resultar ferits ahir, dos d'ells de gravetat, en ser atropellats per un vehicle al costat d'un institut a Blagnac, al costat de Tolosa de Llenguadoc, al sud de França, van informar les autoritats franceses.

El conductor, detingut immediatament després de la col·lisió, va reconèixer que havia atropelat voluntàriament els joves poc abans de les 16.00 (15.00 GMT) en un pas de zebra davant de l'institut Saint-Exupéry d'aquesta localitat, segons va dir el fiscal de Tolosa de Llenguadoc, Pierre-Yves Couilleau, al canal BFM TV.

D'acord amb aquesta mateixa font, el detingut, condemnat en una desena d'ocasions per delictes comuns, no està fitxat per radicalització.

De moment, va indicar Couilleau, es privilegia la recerca sobre el «perfil psiquiàtric» de l'autor de l'atropellament, que actualment es trobava en llibertat condicional amb obligació de ser tractat dels seus problemes mentals, cosa que fins al moment estava respectant.

El detingut, que no va presentar resistència en ser arrestat, va reconèixer a la policia que tenia la intenció de cometre un acte així «des de fa un mes», va agregar el fiscal. En aquest sentit, la policia confirmava que l'atropellament s'havia fet de manera intencionada.

Pel que fa a la identitat dels tres ferits val a dir que són estudiants d'origen xinès, segons el diari La Dêpeche. De moment la policia no investiga el succés com a acte terrorista.