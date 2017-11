Mor als 75 anys Carlos Dívar, expresident del Suprem i del CGPJ en el govern Zapatero

L'expresident del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar va morir ahir a la matinada a Madrid per causa d'una malaltia. Dívar hauria complert 76 anys el 31 de desembre vinent.

Va ser vetllat en el tanatori de l'M-30 i el seu funeral tindrà lloc el dijous vinent a les 8 del vespre a la parròquia de Los Jerónimos.

Després de conèixer la notícia, el president del Govern, Mariano Rajoy, primer a través del seu Twitter i després en un telegrama dirigit a la família, va expressar, ahir, el seu més sentit condol per la mort del jurista.

Rajoy va ressaltar Carlos Dívar com un gran jurista i una gran persona. En el telegrama va definir que va ser un jurista que va desenvolupar una extensa carrera professional vinculada a la Justícia i marcada per la prudència i la capacitat de consens. Segons Rajoy, aquests valors són els que el van conduir a ser escollit president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, després d'haver desenvolupat una llarga activitat com a magistrat en l'Audiència Nacional.

El ministre de Justícia, Rafel Català, qui va anar al tanatori en persona a fer el condol, va assegurar que «la mort de Dívar és una trista notícia per a tots els que vàrem saber de la seva qualificació, la seva professionalitat i la seva intensa dedicació a la justícia».

Per la seva part, el president de l'Audiència Nacional, José Ramon Navarro, va ressaltar l'alt nivell professional com a jurista i el caràcter conciliador que en la seva opinió li varen fer guanyar-se el respecte i l'afecte dels seus companys.

Davant de les portes del tanatori, Navarro va recordar que Dívar va ser un magistrat respectat per tots els membres de l'Audiència Nacional, tribunal del qual va ser jutge instructor durant 21 anys i després president entre el 2001 i el 2008.

També, el vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Fernando Grande-Marlaska es va acostar fins al tanatori on va expressar: «És per a mi un company, un bon amic i una persona que sempre va respectar el meu treball i la meva persona, i això no n'hi ha molts dels que ho puc dir».

Nascut a Málaga el 1941, Dívar va ser nomenat magistrat de l'Audiència Nacional el 1980, va ser president d'aquest tribunal del 2001 fins al 2008, quan va ser escollit president del Suprem i del CGPJ, càrrecs que va tenir fins que va dimitir el 2012.

El 2012 va haver d'afrontar una querella per suposats delictes de malversació de fons públics i estafa, la darrera per despeses de viatges. La querella no va prosperar, però va haver de dimitir.