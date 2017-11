El PSOE exigeix al Govern que compleixi el pacte contra la violència masclista

El Comitè Federal del PSOE va aprovar ahir una resolució política en què exigeix al Govern d'Espanya el compliment del «compromís econòmic» acordat en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i incrementi en 20 milions d'euros les partides destinades als ajuntaments.

En la resolució, els socialistes reclamen a l'Executiu que posi en marxa els mecanismes necessaris per a, entre altres mesures, dotar de nou als ajuntaments de les competències i recursos econòmics en matèria d'igualtat i atenció a les dones víctimes de la violència masclista. Concretament demana al Govern que destini «via transferència» als ajuntaments un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc exercicis per al desenvolupament de les mesures contemplades en el pacte.

El document aprovat destaca el «paper fonamental» que juguen els ajuntaments com a institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials, en la prevenció i atenció específica a través d'informació, assessorament, protecció i acompanyament a les dones víctimes i als seus fills. I reitera el «ferm compromís» del PSOE amb les dones víctimes de la violència masclista.

«Un compromís actiu dia a dia, perquè per eradicar la violència es requereix el compromís tant individual com col·lectiu de totes i tots els socialistes durant tots els dies de l'any», destaca la resolució.

La demanda del PSOE al Govern espanyol arriba en la mateixa setmana en la qual s'ha produït la tràgica mort de Jessica a Elda, després de ser tirotejada a la sortida de l'escola, i davant del seu fill, per la seva exparella. El fet que la jove, de 28 anys, hagués denunciat fins a quatre ocasions les amenaces del maltractador no va impedir el tràgic desenllaç. Jessica és la víctima mortal número 44 de la violència de gènere en aquest any 2017 a Espanya.