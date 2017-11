Putin i Trump neguen la ingerència russa a les eleccions dels Estats Units

Mentre als EUA s'accelera lainvestigació sobre la suposada trama russa entorn de les eleccions presidencials d'aquest país, els presidents rus, Vladímir Putin, i nord-americà, Donald Trump, van coincidir a negar la possible ingerència i van advocar per millorar les relacions bilaterals.

A Vietnam, on tots dos mandataris van assistir a la cimera de l'APEC, Putin va tornar a rebutjar la ingerència del Kremlin en el procés electoral que va portar a Trump a la Casa Blanca, i va dir tant als periodistes com al mateix president dels EUA, amb qui va mantenir una conversa informal.

«M'he pronunciat moltes vegades sobre aquesta qüestió. Considero que tot el que està relacionat amb l'així anomenat dossier rus als Estats Units és la manifestació de les contínues lluites internes» en aquest país, va dir Putin als periodistes, segons van difondre els mitjans russos.

Putin va qualificar de «deliris» les informacions sobre suposats contactes mantinguts en 2016 entre alguns dels seus familiars -concretament una neboda- i un dels ex assessoris de la campanya de Trump.

«No és res d'això, absolutament res», va assegurar Putin, qui va considerar «xarlataneria buida» les acusacions de la investigació als EUA que relacionen a Paul Manafort, exjefe de campanya de Trump, amb Rússia.

Va recordar que els documents solament esmenten els negocis que va mantenir Manafort amb l'expresident ucraïnès Víktor Yanukóvich, el cap d'Estat prorruso que va haver d'abandonar el poder després de la revolta del Maidán i va assenyalar: «Quina relació té això amb Rússia? Cap. Aquí al final no hi ha res».

Gairebé al mateix temps, en l'avió que el traslladava a Hanoi després de la cimera, Trump va dir als periodistes que Putin li havia negat «amb molta força i vehemència» qualsevol ingerència de Rússia en les eleccions presidencials dels EUA el 2016, i que ell li creia.

«Ha dit que no es va ficar. Sempre que em veu diu que no ho va fer i de debò que el crec quan ho diu. Ho diu de debò. Crec que se sent molt insultat per això, i això no és bo per al nostre país», va declarar Trump.



Trobades informals

Les converses entre els dos mandataris van tenir lloc durant el cim del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia Pacífic (APEC), però no en una reunió formal, que finalment no es va concretar, sinó en un passeig i una altra trobada informal.

En la seva conferència de premsa, Putin va considerar que «l'absència d'una reunió bilateral amb el president Trump evidencia que la crisi en les relacions de tots dos països encara no s'ha superat». Però va posar l'accent que Moscou està llest «per passar pàgina i anar més enllà».

«Hem de mirar cap al futur, resoldre problemes en els quals estan interessats tant el poble nord-americà com el poble rus, pensar a omplir els nostres llaços econòmics amb contingut concret i seriós», va assenyalar el líder rus.

Trump, per la seva banda, va insistir que les acusacions d'ingerència russa en les eleccions creen «una barrera artificial» amb Moscou i dificulten la cooperació per treballar en la resolució de conflictes com el de Corea del Nord.

«Tenir una bona relació amb Rússia seria una cosa molt bona perquè ens podria ajudar molt amb Corea del Nord», va manifestar Trump, qui va opinar que amb Putin «sembla que ens portem molt bé, que tenim una bona relació tenint en compte que no ens coneixem bé».

L'únic núvol negre entre tots dos presidents, que es van prodigar somriures i salutacions, el va posar Putin quan va denunciar com «un atac a la llibertat d'expressió» les mesures adoptades als EUA contra els mitjans russos, especialment la televisió RT, obligada a registrar-se com a «agent estranger».

«L'atac als nostres mitjans als Estats Units és un atac a la llibertat d'expressió. Sens dubte estem decebuts... Hem de respondre, per descomptat, i la resposta de les autoritats russes serà recíproca», va assenyalar.