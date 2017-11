Bangladesh comptabilitza 36.000 nens rohingyes orfes

El Govern de Bangladesh ha comptabilitzat 36.000 nens que han perdut un o els dos pares entre els més de 600.000 rohingyes que van arribar al país des del passat 25 d'agost, un nombre sis vegades més alt del que s'havia estimat inicialment al setembre. «Tenim 36.000 nens rohingyes orfes que han perdut els seus pares, mare o pare, o el contacte amb ells en els nostre recompte inicial», va explicar la subdirectora del departament de Serveis Socials, Seyda Ferdous Akter.

D'aquests 36.000, «fins el 7 de novembre hem ficat a la nostra base de dades 26.000 nens i hem descobert que el 22% d'ells van perdre tant el pare com la mare», va detallar Akter, en indicar que estan treballant per acabar la base de dades «el més aviat possible».

El portaveu d'Unicef a Bangladesh, A.M. Sakil Faizullah, va advertir que molts d'aquests menors estan traumatitzats, el que afecta el seu desenvolupament psicològic, i va afegir que almenys un miler de famílies refugiades estan encapçalades per nens. «Imaginin un nen de 14 o 15 anys cuidant dels seus germans petits com un pare», va alertar Faizullah.