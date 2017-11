Cinc joves d'entre 21 i 28 anys moren en accidents de trànsit en poques hores

La matinada de diumenge va deixar tres accidents de trànsit amb conseqüència de cinc joves morts, el més jove de 21 anys i el més gran de 28. El primer punt i més sinistre, va ser a la ciutat basca d'Irun (Guipúscoa), on es van registrar dues persones mortes en l'accident de trànsit entre un cotxe i un camió. Les víctimes mortals són dos joves de nacionalitat francesa que circulaven en el turisme, el tercer ocupant del qual es troba ferit greu.

L'accident es va produir cap a un quart de cinc de la matinaa, quan el turisme, un Alfa Romeo 147 amb plaques franceses, i un camió tràiler de matrícula espanyola, carregat amb fruita, van col·lidir frontalment al pas de la carretera N-121 A per Irun, en circumstàncies que estan sent investigades per l'Ertzaintza.

Després de l'accident, el camió, que va perdre part de la seva càrrega,va caure per la cuneta sobre un carril-bici proper. Els serveis de rescat han recuperat del turisme els cossos dels dos morts, francessos. Tots dos cadàvers van ser traslladats cap a les nou a dependències del Servei Basc de Medicina Legal a Sant Sebastià, on els serà practicada l'autòpsia. Les autoritats es troben investigant les causes del sinistre.

A la ciutat de Sevilla, un noi de 24 anys va morir ahir al matí després de sortir de la carretera per la qual circulava al municipi sevillà dels Cabos de San Juan, segons han informat fonts del Servei d'Emergències 112 d'Andalusia.

Finalment, a Zamora, dos joves, tots dos homes, de 28 i 21 anys, van morir en un incident que es va registrar en sortir de la via un vehicle en un camí asfaltat en els voltants de la localitat zamorana d'El Perdigón. El sinistre va ser comunicat per un usuari d'aquesta via quan circulava per ella cap a les vuit del matí, encara que l'accident va poder haver-se produït hores abans.