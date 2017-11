Els EUA tornen a castigar els cubans

Amb les restriccions als viatges a Cuba i als negocis amb firmes vinculades a les Forces Armades, els EUA busquen castigar la cúpula militar del país, que controla bona part del sector turístic, encara que aquestes sancions seran més nocives per als emprenedors del sector privat que Donald Trump diu protegir. Les mesures, que han entrat en vigor aquesta setmana, suposen la fi dels negocis des dels EUA amb el conglomerat Gaesa, propietari de Gaviota -principal grup turístic amb 83 hotels, que representen gairebé la meitat de les 65.000 habitacions que hi ha a l'illa, i cinc marines-, o Cimex, que posseeix la major xarxa de botigues minoristes i controla al voltant del 10% de l'intercanvi comercial de Cuba. Des de fa un any té el comandament de Habaguanex, l'empresa estatal propietària dels hotels, comerços i restaurants de l'Havana Vella, centre històric de la capital cubana, el lloc de l'illa pel qual passen més turistes.

«Gaesa té un pes important, sobretot en el turisme, però el 70% de l'economia cubana es sustenta en sectors fora del seu control, com el sucrer, el níquel, la producció de rom o tabac, la biotecnologia o l'explotació de petroli», va explicar Juan Triana, del Centre d'Estudis de l'Economia Cubana.

Hi ha poca transparència a Cuba sobre la magnitud de Gaesa, els tentacles de la qual arriben també a la Zona Especial de Desenvolupament del Mariel, projecte estrella de Cuba per atreure capital estranger, i entitats del sector de defensa i seguretat, amb les que les empreses nord-americanes tampoc podran fer negocis.

Gaesa és també propietària d'una mínima part de Etecsa, el monopoli estatal de les telecomunicacions, encara que aquesta firma no es troba a la «llista negra» d'empreses cubanes publicada pel govern nord-americà.

El conglomerat va néixer modestament als anys 80 i va experimentar un fort creixement quan Raúl Castro va arribar a la Presidència del país i va posar en mans de militars de la seva confiança nombroses empreses estatals, que segons empresaris estrangers amb negocis a Cuba, són ara les més serioses i eficients. No en va, el president de Gaesa és el general de brigada Luis Alberto López Calleja, que va ser gendre del mandatari.

Malgrat les restriccions dels EUA, Triana va assegurar que els negocis de Gaesa no patiran massa, ja que els intercanvis amb empreses dels EUA són «gairebé insignificants». Sí que es veuran ressentits els seus hotels, que ja no podran allotjar nord-americans, tot i que aquests sí que es podran allotjar a altres cadenes estatals com Cubanacán o Gran Caribe, que no pertanyen a Gaesa.

No obstant això, la pitjor part de l'impacte de les noves sancions dels EUA se l'emportarà el poble cubà, en particular el més de mig milió d'emprenedors de l'incipient sector privat, que indirectament dona feina al voltant del 25% de la força laboral.

Segons Triana, la postura dels EUA és «absolutament hipòcrita, ximple i ingènua», en afirmar que el seu objectiu és «encoratjar el Govern a avançar cap a una major llibertat política i econòmica per al poble cubà». «Si dificulta els viatges de nord-americans, els que patiran són els petits emprenedors que tenen restaurants o cases de renda i que viuen fonamentalment del turisme», va explicar Triana.



Dotze categories

Encara que manté les dotze categories que permeten als nord-americans viatjar a Cuba -el turisme lliure segueix vetat-, l'administració Trump ha eliminat els viatges individuals dins de la categoria «poble a poble», que eren els més nombrosos per ser més barats i requerir menys tràmits. Ara només podran visitar Cuba en viatges en grup organitzats per agències sota els requisits que imposen els EUA.

Malgrat Trump, els EUA són avui el segon mercat emissor de visitants a Cuba: l'any passat van visitar l'illa uns 285.000 i aquest any fregaraan els 400.000, segons agències de viatges nord-americanes. «Tot i la retòrica de Washington, no hem notat un declivi de la demanda. Molts americans segueixen intrigats per conèixer la rica cultura i història de Cuba i encara poden viatjar emparats en altres categories», va assenyalar Collin Laverty, president de Cuba Educational Travel, agència que organitza viatges legals a l'illa.

Laverty coincideix amb Triana en el fet que el major impacte serà per al sector privat, que s'ha beneficiat àmpliament de l'augment dels viatges individuals des dels EUA: «Molts nord-americans s'allotgen en cases de la plataforma Airbnb, mengen a paladares i contracten taxis o guies privats».

A tot Cuba, hi ha unes 21.000 cases particulars de renda i més de 2.000 paladares privats, negocis que s'han propagat com la pólvora gràcies al gran moment del turisme en els últims tres anys, motivat en gran mesura pel desglaç amb els Estats Units. «Ara es veuran colpejats durament per aquestes mesures realment perjudicials i contraproduents», va afirmar Laverty, que també es va referir a la «hipocresia» de l'administració Trump. que reprèn polítiques de la Guerra Freda amb Cuba mentre fa negocis amb altres països comunistes com la Xina i Vietnam.