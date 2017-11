França commemora el segon aniversari de la matança del Bataclan

França commemora avui amb sobrietat el segon aniversari dels atemptats jihadistes del 13 de novembre de 2015, els pitjors de la història del país, i ha recordat les 130 víctimes mortals quan l'amenaça interna continua elevada, tot i haver-se abandonat ja l'estat de emergència.

L'Estadi de França, a Saint-Denis (als voltants de París), on va començar la tràgica nit en els prolegomens d'un partit de futbol entre França i Alemanya, i la sala parisenca de Bataclan, punt final d'una cadena d'atacs que van registrar 90 dels morts, van obrir i van tancar l'homenatge encapçalat pel president, Emmanuel Macron.

El Petit Cambodge, la Bonne Bière, el Comptoir Voltaire i la Belle Équipe, on l'anomenat comando de les terrasses també va deixar una reguera de sang, han estat altres dels punts en què s'han llegit el nom dels morts; s'ha dipositat una corona de flors; i s'ha guardat un minut de silenci.

És la primera vegada que Macron presideix aquest acte des de la seva arribada al càrrec al maig i l'última en la qual la cerimònia comptarà com a màxim representant amb el cap d'Estat.

I com l'any passat, les mesures de seguretat han estat excepcionals. Els accessos a la sala Bataclan han quedat tallats a primera hora del matí, i només les autoritats i els familiars convidats, 654 en aquesta ocasió, han pogut situar-se a primera fila.

No han faltat, però, veïns i curiosos als voltants, molts dels quals segueixen tenint molt viva una nit que va paralitzar a França.

"Vaig estar dies sense dormir. Vaig plorar molt. Encara em costa parlar-ne. No vaig perdre a cap familiar, però vaig sentir molta pena per tota aquesta gent que s'estava divertint", va explicar a Efe la portuguesa Maria do Céu, portera en un edifici proper i resident al barri des de fa 35 anys.

Els afectats havien assistit al concert dels nord-americans Eagles of Death Metal, grup de rock que avui torna a París amb una petita actuació davant de l'Ajuntament del districte XI.

La imatge d'unitat que aspirava donar la presència de l'anterior gabinet governamental, encapçalat per l'expresident François Hollande, l'exprimer ministre Manuel Valls i l'extitular d'Interior Bernard Cazeneuve no ha evitat un nou debat sobre la polèmica gestió després dels atacs.

"Les famílies necessiten suport, calor, solidaritat, però també, i de forma molt concreta, un seguiment. Tot ha de ser coordinat i sovint això últim ha estat insuficient", ha declarat avui el president de l'associació de víctimes "13onze15", Philippe Duperron.

El fill de Manuel Dies, la primera víctima mortal per l'explosió d'un dels tres terroristes suïcides que es van immolar en els voltants de l'Estadi de França, va reflectir aquest malestar en negar-se a saludar Macron.

El Govern reitera tot i les crítiques que no s'ha abaixat la guàrdia i adverteix que l'amenaça segueix "molt elevada", encara que la derrota militar de l'Estat Islàmic a Síria i l'Iraq, en paraules del primer ministre, Édouard Philippe, "fa més complicat organitzar (atemptats) des d'allà ".

Des de novembre de 2015, s'han perpetrat cinc atacs en territori francès amb 92 víctimes mortals, les forces de seguretat han desarticulat altres 32 i hi ha hagut 13 temptatives d'atemptats.