Trump aclareix que creu en els informes de les agències dels EUA sobre la ingerència russa

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar a Hanoi que creu en la informació de les agències del seu país que investiguen la suposada ingerència de Rússia a les eleccions nord-americanes. En resposta a preguntes dels periodistes després d'una roda de premsa compartida amb el president del Vietnam, Tran Dai Quang, Trump va aclarir que ell mai va dir la vigília que hagués cregut o no el president rus, Vladímir Putin, quan aquest li va reiterar que no van interferir en les eleccions dels EUA.

«El que jo vaig dir, i em sorprèn que segueixi havent-hi un conflicte en això, és que creia que Putin ho creu. Jo penso que ell creu que ni ell ni Rússia van interferir en les eleccions», va explicar el mandatari. «Sobre si jo el crec o no, jo estic amb la nostra agència. Crec en la informació de les nostres agències», va afegir Trump.

El director de la CIA, Mike Pompeo, va insistir que avala l'informe de la intel·ligència sobre la ingerència electoral de Rússia el 2016, hores després que Trump assegurés que creu Putin quan diu que Moscou no va estar implicat. Trump i Putin van parlar en diverses ocasions i van passejar junts durant la cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia Pacífic (Apec) que es va clausurar dissabte a la ciutat portuària de Danang, situada a la regió central del Vietnam.

«Ha dit que no hi ha hagut ingerència. Sempre que em veu diu que no ho va fer i de veritat que el crec quan ho diu. Ho diu de debò. Crec que se sent molt insultat per això, i això no és bo per al nostre país» , va assenyalar el president nord-americà sobre el passeig amb Putin.

En tot cas, ls batzegades del president dels Estats Units sobre la suposada trama russa, amb declaracions contradictòries, han causat estupefacció entre la intel·ligència i l'opinió pública nord-americana. «Es tracta d'ingenuïtat, ignorància o por. Crec que Trump està intimidat per Putin», va assegurar John Brennan, exdirector de l'Agència Central d'Intel·ligència, que va deixar el càrrec després de l'arribada de Trump a la Casa Blanca. Brennan va assenyalar que és «desconcertant» la «deferència» expressada pel president dels EUA davant el líder rus.

L'informe de la intel·ligència nord-americana, titulat «Avaluant les activitats i intencions de Rússia en les recents eleccions dels Estats Units», destaca que Moscou havia intentat influir a favor de Trump, el candidat republicà, davant de la demòcrata Hillary Clinton, i per a això havia «hackejat» milers de correus electrònics dels servidors informàtics del Comitè Nacional Demòcrata.

Un dels responsables d'aquest informe, l'exdirector nacional d'Intel·ligència, James Clapper, va deixar clares les troballes de l'informe. «Els russos no tenen bones intencions cap als Estats Units, i no hauria d'haver-hi cap il·lusió o ambigüitat sobre això. I el nostre president alimenta aquesta ambigüitat», va dir Clapper.



Crítiques al seu partit

No només des de la comunitat d'intel·ligència, també en el si del seu propi partit republicà, l'estupor davant els comentaris de Trump és generalitzat. «No hi ha res de Estats Units primer en confiar més en la paraula d'un coronel del KGB (els exserveis d'intel·ligència soviètics) que en la de la intel·ligència nord-americana. Vladímir Putin no defensa els interessos dels Estats Units», va assegurar John McCain, senador republicà i excandidat a la presidència nord-americana el 2008. «Creure el contrari no només és ingenu, sinó que posa en risc la nostra seguretat nacional», va advertir un McCain sempre molt crític amb Trump.