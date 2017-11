Ultranacionalistes polonesos celebren la seva independència al carrer

Desenes de milers de nacionalistes polonesos van sortir als carrers de Varsòvia en la marxa anual que commemora el dia de la Independència de Polònia, que en aquesta ocasió s'organitzava sota el lema «Estimem Déu», un missatge que reivindica la importància del catolicisme en la identitat europa.

Prop de 100.000 persones van recórrer la capital polonesa amb banderes nacionals, bengales i cartells en què criticaven la Unió Europea (UE), l'avanç de l'islamisme o la política d'acollida de refugiats impulsada per Brussel·les, a la qual fins ara el Govern polonès no s'ha adherit.

El lema «Estimem Déu» pretenia, segons els organitzadors de la marxa, recordar que Polònia és el «bastió de la fe i la religiositat» a Europa, així com reivindicar «el catolicisme davant de l'ateisme imposat des d'Europa», va explicar el portaveu de l'organització, Robert Bakiewicz. Per a Bakiewicz és important no oblidar que «l'Església i la seva lluita ha estat durant segles la pedra angular i el fonament d'Europa», i fonamental per evitar la islamització del continent.

Aquesta marxa anual organitzada per grups nacionalistes per commemorar la independència de Polònia va néixer el 2009, i cada any ha anat creixent fins a convertir-se en un fenomen social. En edicions anteriors, el 2013 i 2014, la marxa es va saldar amb enfrontaments entre grups nacionalistes i d'extrema esquerra, amb desenes de detinguts i disturbis fins a la matinada.

No obstant això, des de la victòria a les eleccions de 2015 del partit nacionalista-conservador Llei i Justícia, la marxa de la Independència s'ha desenvolupat sense sobresalts, encara que sempre sota un fort dispositiu policial.

Polònia commemora la recuperació de la independència al final de la I Guerra Mundial, l'11 de novembre de 1918, després de més d'un segle en què va deixar d'existir com a estat independent i el seu territori va estar repartit entre Prússia, Rússia i l'Imperi austrohongarès.