VÍDEO | Mira l´anunci de la Loteria de Nadal 2017, una història d´amor extraterrestre

Dos joves, ella extraterrestre i ell terrícola, protagonitzen aquest any l'anunci de la Loteria de Nadal, un "conte de Nadal" d'amor "màgic" titulat "Danielle" que signa el director Alejandro Amenábar.

Un total de 170 milions de dècims, 5 milions més que el 2016, s'han posat a la venda per al sorteig del 22 de desembre, que repartirà 2.380 milions d'euros en premis.

Per a la campanya publicitària de la Loteria de Nadal, presentada a Madrid, Amenábar no s'ha acontentat amb fer un anunci, sinó que ha creat el curtmetratge "Danielle", de gairebé 20 minuts de durada i del qual neixen els tres "espots" que s'emetran a la televisió.

Es tracta d'una història de ciència ficció que conjuga la vida quotidiana amb elements màgics, ha explicat Amenábar, que l'ha definit com un "conte de Nadal" en què la sort té a veure amb l'amor i no amb els diners.

Daniel, un jove interpretat per l'actor Daniel Luque, topa de cara a una administració de Loteries amb Danielle, una misteriosa dona (Charlotte Vega) que amb prou feines parla: no és que sigui tímida, és que és extraterrestre, i aprendre els codis terrícoles porta el seu temps.

La sort aquest any, a ulls d'Amenábar, té a veure amb compartir i estimar. "Hi ha una cosa que els humans no enteneu, ja naixeu amb sort: la sort de viure un planeta així, de sentir les coses que sentiu, la necessitar-vos els uns als altres", diu la protagonista en un dels anuncis.

Preguntat per la pressió que comporta realitzar una campanya publicitària tan esperada, el realitzador ha reconegut que les crítiques formen part de la seva professió i que no es pot treballar amb por.