El 27,4% dels joves creu que la violència de gènere és normal en una parella

El 27,4 per cent dels joves d'entre 15 i 29 anys considera que la violència de gènere és «una conducta normal» dins d'una parella, i el 31,5% pensa que és un problema que augmenta progressivament per culpa de la població immigrant. Són dues de les conclusions extretes del Baròmetre 2017 del Projecte Scopio, elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, després d'entrevistar 1.247 joves de 15 a 29 anys el passat mes d'abril. Per la seva banda, el 21,2% considera que és un tema polititzat que s'exagera i gairebé un 7% pensa que és un problema inevitable que, encara que estigui malament, sempre ha existit. En un comunicat, el Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut va explicar que aquest tipus d'opinions sobre la violència masclista expressades pels enquestats és superior entre els homes i en els nivells d'estudis inferiors.