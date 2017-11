Acord per incrementar la col·laboració en Defensa a la UE

Espanya i altres vint-i-dos països de la Unió Europea (UE) van signar una declaració en la qual es comprometen a incrementar la seva col·laboració en Defensa a través d'una iniciativa, l'anomenada Cooperació Estructurada Permanent, prevista en els tractats però inèdita fins ara.

«Suposa una fita per al procés d'integració europea», va afirmar la ministra espanyola de Defensa, María Dolores de Cospedal, qui va signar en una cerimònia al costat del titular d'Exteriors i Cooperació, Alfons Dastis, la notificació per la qual informen el Consell de la UE de la seva intenció de participar. La col·laboració permetrà objectius més ambiciosos en Defensa als països participants sense veure's frenats per la unanimitat necessària en l'àmbit de la UE.