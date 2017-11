Condemnen un guàrdia civil per barallar-se amb la dona del tinent per unes gambes

Per un simple plat de gambes. Un guàrdia civil, que estava destinat en la caserna de Sant Antoni d'Eivissa, ha estat durament sancionat per iniciar una violenta discussió amb la dona d'un tinent. Tots dos pretenien menjar-se els crustacis que s'estaven servint durant una celebració oficial. Aquest incident, que encara es recorda, va passar durant la festa que es va organitzar en la caserna amb motiu del dia del Pilar, que és la patrona de la Guàrdia Civil. Aquell dia, segons detalla la sentència que ha dictat el Tribunal Militar, es va iniciar una forta discussió entre un agent i l'esposa del tinent comandant. El motiu de la baralla és que l'agent va agafar unes gambes que hi havia en un plat, que reclamava també la dona de l'oficial.

Com a conseqüència d'aquesta discussió, segons es descriu, l'agent va començar a donar forts cops contra el mostrador on se servien les begudes i els menjars, al mateix temps que proferia forts crits. Aquesta situació violenta va obligar a la intervenció immediata del tinent, que li va ordenar al seu subordinat que, si no sabia comportar-se, era millor que marxés de la caserna. Perquè les seves ordres es complissin, l'oficial va agafar de l'espatlla al guàrdia perquè s'anés. No obstant això, l'agent va tenir una reacció diferent.

Va agafar el seu superior per la camisa, al mateix temps que es va tirar al terra. En aquest moviment va arrossegar en la seva caiguda a l'oficial. L'escena va ser vista per molts testimonis i l'agent els preguntava si havien vist que el tinent li havia donat una cossa. Des del terra, segons detalla la sentència, també va donar un cop de peu a la dona del tinent, amb qui havia iniciat la discussió.

Aquesta baralla va tenir posteriors conseqüències. L'agent va presentar una denúncia contra el tinent, al que va acusar de lesions davant el jutjat d'Eivissa. No obstant, la denúncia es va arxivar per falta de proves. En produir-se el conflicte en una caserna oficial, la Guàrdia Civil va iniciar un procediment intern. El ministre de Defensa, a petició del director general de la Guàrdia Civil, va imposar al funcionari una sanció de pèrdua de destinació. El motiu va ser per "l'observança de conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil".

L'afectat per aquesta sanció va portar el cas als tribunals militars, perquè s'anul·lés l'ordre del ministre, però no li ha servit de res. És més, els jutges han confirmat la seva pèrdua definitiva de destinació, de tal forma que l'agent haurà d'abandonar la caserna d'Eivissa. La sentència recorda que els membres de la Guàrdia Civil i de les Forces Armades "els és exigible observar una conducta moralment correcta".

I, a més, s'afegeix que "estan obligats a comportar-se amb serietat, amb dignitat i honor militar i amb la integritat que demanden el prestigi i el bon nom d'ambdues institucions". Els jutges militars insisteixen també en què, per dictar una sanció, la conducta d'un guàrdia civil ha de "ser greu", de tal forma que hagi atemptat contra "la dignitat de la Institució, afectant en el més profund als valors que constitueixen els seus senyals d'identitat".