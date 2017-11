Detenen quatre menors per agredir brutalment un policia a Ponferrada

Quatre menors d'entre 15 i 16 anys van ser detinguts dissabte passat a Ponferrada (Lleó) per agredir «brutalment» un agent de la policia local que estava fora de servei, al qual van llançar a terra i li van clavar cops de puny i puntades de peu. Els fets van tenir lloc la nit de dissabte passat, dia 11, quan un agent de la Policia Local, fora de servei, esperava la seva dona mentre aquesta acompanyava a casa altres familiars. En aquell moment, un grup de menors -al voltant d'una dotzena- van envoltar la dona i els seus familiars i van començar a insultar-los i a increpar l'agent mentre els llançaven ous. L'agent es va dirigir cap als joves per recriminar la seva actitud i aquests, emparats en el grup, el van agredir brutalment llançant-lo a terra i donant-li cops de puny i puntades de peu, tot això en presència de la seva dona, que es va veure impotent per aturar l'agressió.