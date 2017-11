Laporta apareix als Paradise Papers per una empresa a Malta

L'expresident del FC Barcelona des de l'any 2003 fins al 2011, Joan Laporta, també apareix en els Paradise Papers per tenir estructures offshore a paradisos fiscals, segons va revelar El Confidencial. Laporta va ser soci fins a l'agost d'una firma opaca de Malta. Aquesta estructura pertanyia a l'agent de futbolistes israelià que va negociar el traspàs de Neymar del Barça al PSG, Pinhas Pini Zahavi. Així, segons el mitjà, Laporta ha estat, al costat d'altres inversors, accionista de BMVP Limited, una mercantil inscrita al registre de l'illa el 8 de febrer de 2016 per Altima Malta Limited, una botiga legal especialitzada en la creació d'estructures societàries, subministrament de testaferros i obtenció d'estatus impositius especials.

L'estructura opaca tenia com a objectiu «gestionar una escola virtual que ofereixi lliçons esportives en línia a través de fotografies d'entrenaments així com d'aplicacions tecnològiques»; «adquirir i disposar de propietats mobles i immobles»; «invertir, llogar i cedir actius»; «concedir préstecs i facilitats creditícies»; i «tancar acords en relació amb el negoci de la companyia», entre d'altres camps.

Així consta a l'acta de constitució de BMVP Limited, la mercantil que va ser creada per Laporta i Zhavi amb un capital de 1.294 euros repartit en 10.000 accions de les quals Laporta controlava 500. Com a adreça va deixar un pis situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per la seva banda, Zahavi, amb domicili a Gibraltar, es va quedar amb 330 participacions.

Fonts properes a Laporta van explicar que la BMVP Limited era «un projecte online que li van proposar al senyor Laporta a finals de 2015 i que estava relacionat amb el món de l'esport», però «no es van complir les condicions acordades, fet pel qual el senyor Laporta es va desvincular del projecte. Mai va arribar a iniciar-se cap tipus d'activitat».

El propi expresident del Barcelona va afirmar que «la notícia és enganyosa, malintencionada i mancada de rigor», tot afegint que «no hi ha res de res» i que «uns clients» li van oferir «un 5% d'una companyia maltesa», però que aquesta «mai va funcionar» i per eixò se'n va desvincular.