La mare de la nena degollada havia sortit de casa per denunciar amenaces

La mare de la nena de dos anys que va ser degollada pel seu pare diumenge a Alzira (València) havia abandonat el domicili per anar a denunciar unes amenaces, segons va explicar una companya de feina, i no es va emportar la seva filla perquè estava dormint. Tant aquesta dona com la tia de la nena morta van confirmar que la mare tenia intenció de separar-se del presumpte assassí. «Ella mai ens va dir que ell li pegués, perquè ho hauríem denunciat», van explicar les dues dones, que van assegurar que l'agressor solia comportar-se bé amb la nena. Per altra banda, l'alcalde de la localitat, Diego Gómez, va explicar que ni la Policia Local ni els serveis socials han tingut constància de cap denúncia.

L'home de 28 anys que va ser detingut va ser conduït al domicili on es van produir els fets per agents del Cos Nacional de Policia per fer una reconstrucció del crim. L'assassí confés va arribar al domicili emmanillat i custodiat per diversos agents, poc després de l'arribada del personal del jutjat. La zona va estar vigilada en tot moment per policies nacionals, que van establir un cordó policial des de l'exterior del qual mig centenar de veïns de la localitat alacantina van rebre el detingut amb crits d'«assassí».