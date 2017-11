El Parlament britànic haurà d´aprovar l´acord amb la UE per al Brexit

El ministre britànic per al Brexit, David Davis, va anunciar que el Parlament votarà l'acord al qual arribi el Regne Unit amb els Vint-i-set socis comunitaris sobre la seva sortida de la Unió Europea (UE) abans que la ruptura sigui efectiva. Davis va afirmar a la Cambra dels Comuns que el seu Govern sotmetrà a votació una nova llei que recollirà els detalls del futur pacte amb Brussel·les, incloses les condicions d'un eventual període de transició després del Brexit.

«L'acord només es mantindrà si el Parlament l'aprova», va afirmar el ministre, que va assegurar estar preparat per «treballar amb tots els diputats de la Cambra» per tal d'assegurar una sortida de la UE «suau i ordenada». El pla de l'Executiu de la primera ministra, la conservadora Theresa May, implica que els diputats tindran capacitat per vetar o proposar esmenes a un text que detallarà, entre d'altres aspectes, els drets dels ciutadans comunitaris al Regne Unit després de la ruptura i detalls de la factura de sortida.

El portaveu de l'oposició laborista per al Brexit, Keir Starmer, va defensar que l'anunci de Davis suposa un «significatiu replegament per part d'un Govern a la vora de la derrota». La redacció de la nova norma, que s'anomenarà Llei de l'Acord de Sortida i Implementació, no podrà donar-se a conèixer fins que les negociacions amb Brussel·les «estiguin a prop de completar-se», va advertir el Govern britànic en un comunicat.

Paral·lelament, la comunitat empresarial de la Unió Europea (UE) va demanar a la primera ministra britànica, Theresa May, que faci «propostes concretes» abans de mitjans de desembre per avançar en la negociació del Brexit amb Brussel·les.

Representants de diverses patronals, entre elles la CEOE espanyola, encapçalats per l'associació comunitària BusinessEurope, es van reunir amb May i diversos ministres per expressar-li inquietud per la manca d'avenços en les converses. «L'empresa està extremadament preocupada per la lentitud de les negociacions i la manca de progressos», va dir a presidenta de Business Europe, Emma Marcegaglia.