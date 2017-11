Rajoy creu que Puigdemont i ERC admeten ara les "grans mentides" del procés

El president del Govern, Mariano Rajoy, considera que les últimes declaracions de Carles Puigdemont i d'ERC demostren que el que ha passat a Catalunya ha estat el "procés de les grans mentides".

Rajoy, en una entrevista a la COPE, ha subratllat a més que seria "absurd" que a una persona que és a la presó se'l fes conseller perquè no podria exercir la seva funció, encara que ha reconegut el dret que tothom té a presentar-se a unes eleccions mentre no estigui inhabilitat.

Davant les paraules de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en les qual ha apuntat que és possible una solució alternativa a la independència i les d'ERC en les quals admeten que els independentistes no estaven preparats per governar, ha recalcat que el que estan dient als ciutadans és que hi havia "grans mentides".

"No només no estaven preparats, és que era impossible", ha afegit el cap del Govern, que ha recordat que entre aquestes mentides hi havia que el procés no afectaria l'economia o que btindrien el suport internacional. EFE