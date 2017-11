Trump tria un antic executiu farmacèutic com a secretari de Salut

El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar la nominació d'Alex Azar, ex-executiu de la companyia farmacèutica Eli Lilly and Co, perquè sigui el seu nou secretari de Salut, un càrrec vacant des de la renúncia de Tom Price a finals de setembre. Atzar «serà el millor per a una millor atenció mèdica i preus més baixos dels medicaments», va pronosticar Trump.

De 50 anys, Azar va ser el principal assessor legal i també sotssecretari al Departament de Salut de 2005 a 2007, sota el mandat de l'expresident George W. Bush, i després va passar al sector privat, on va ocupar fins al gener passat el càrrec de president de Lilly USA, la major afiliada del gegant farmacèutic Eli Lilly and Co.

Si és confirmat pel Senat dels EUA, la principal tasca d'Azar com a nou secretari de Salut serà supervisar i fomentar els plans del Govern per desmantellar i substituir l'Obamacare, com es coneix popularment a la reforma sanitària de l'expresident Barack Obama. Desfer l'Obamacare va ser una de les promeses de campanya de Trump, però els republicans, tot i controlar les dues cambres del Congrés, no han estat capaços encara, després de diversos intents, de posar-se d'acord sobre una nova llei de salut.

En un altre ordre de coses, un grup de 400 milionaris nord-americans es va mostrar contrari a la reforma fiscal presentada per l'Administració del president Trump, per considerar que augmentarà la desigualtat al país i que afectarà serveis bàsics, i va demanar al Govern que els apugi els impostos. Els membres de l'Associació Riquesa Responsable van enviar una carta als membres del Congrés.