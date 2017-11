Crítiques al Govern iranià pel lent repartiment de l´ajuda als afecats pel sisme

El Govern iranià es va centrar en el repartiment d'ajuda als damnificats pel terratrèmol de diumenge passat, que va causar 530 morts i més de 7.800 ferits, enmig del descontentament dels afectats per la seva desoladora situació. Fins al lloc de la tragèdia, la província occidental de Kermanshah, va acudir el president iranià, Hassan Rohani, per supervisar de prop les tasques d'auxili i visitar els ferits.

Rohani va assegurar que el Govern farà tot el possible per oferir assistència pel que fa a medicaments i productes de primera necessitat, així com allotjament als damnificats. «Intentarem reparar els danys causats pel desastre en el menor temps possible», va explicar el president, que també va prometre préstecs a les persones que han de reconstruir les seves llars.

Diverses poblacions de Kermanshah, i en particular Sarpul Zahab, han quedat destruïdes pel sisme de 7,3 graus a l'escala de Richter de diumenge a la nit, deixant al carrer desenes de milers de persones. La situació segueix sent crítica per als habitants dels 30.000 habitatges destruïts o danyats, que es preparaven per passar una tercera nit a tendes de campanya improvisades als parcs o a campaments i edificis governamentals habilitats per les autoritats.

La Fundació d'Habitatge de la Revolució Islàmica serà l'encarregada del procés de reconstrucció, mentre que la Mitja Lluna Roja, l'Exèrcit i els Guardians de la Revolució, entre d'altres, es dediquen al repartiment de tendes de campanya, mantes i aliments.

També els particulars s'han bolcat amb aquesta tasca i amb la donació de sang per als ferits, però els afectats no poden amagar la seva impaciència i desesperació pel lent repartiment. Al costat de les ruïnes dels seus habitatges a Sarpul Zahab, la mestressa de casa Sahar es va queixar de la manca d'aliments i de l'actuació de molts organismes: «Només ens han ajudat els soldats», va afirmar. Un treballador de la Mitja Lluna Roja va explicar que «la planificació va ser molt dolenta» i que el subministrament de tendes de campanya i altres ajuts va recaure en l'Exèrcit.