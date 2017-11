Detenen un jubilat per convidar menors a cites per abusar d'elles

Un home de 69 anys va ser detingut a Valladolid com a suposat autor de sis delictes d'abusos sexuals contra nenes menors a aquesta capital, Sevilla, Saragossa i València, amb les quals intentava concertar cites als voltants dels centres escolars on estudiaven. L'ara detingut s'apropava a les nenes, amb edats compreses entre els 10 i 13 anys, i els lliurava un paper amb el seu número de telèfon perquè el truquessin i on els deia que li agradaven molt, encara que mai va aconseguir el seu objectiu. Tot i que l'home no va aconseguir abusar sexualment d'elles, una reforma del Codi Penal de 2015 indica en el seu article 183 que un delicte d'abús sexual és també aquell en el qual una persona intenta contactar amb menors amb una clara intencionalitat d'abusar d'ells. La investigació es va iniciar el passat mes a Valladolid després d'una denúncia de la mare d'una nena que va explicar el cas.