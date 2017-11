Un eurodiputat critica que les dones treballin fora de casa

L'eurodiputada del PSOE Iratxe García va reclamar una investigació per declaracions masclistes contra l'eurodiputat polonès d'extrema dreta Janusz Korwin-Mikke, que va dir en un debat que darrere de la despoblació rural hi ha el fet que «les dones treballin fora de casa». «La culpa del problema demogràfic és que les dones treballin fora de casa i no tinguin més fills. Cal dir-ho perquè totes s'entesten a treballar fora de casa», va assenyalar l'eurodiputat en un debat sobre la despoblació rural.

García va reclamar l'obertura d'una investigació per avaluar possibles sancions a l'eurodiputat, que ja va ser multat al març després d'assegurar que les dones eren menys capaces que els homes.

El vicepresident del Parlament Europeu Dimitrios Papadimoulis va recollir la petició de García, que va dir que traslladarà a la Mesa del Parlament Europeu. Korwin-Mikke va prendre la paraula per assenyalar que l'eurodiputada espanyola «ha fet una cosa molt greu, atemptar contra la llibertat d'expressió».