El fiscal general dels EUA es planteja iniciar una nova investigació a Hillary Clinton

El fiscal general dels EUA, Jeff Sessions, va prometre que prendrà aviat una decisió sobre si s'ha d'investigar l'ex-candidata presidencial demòcrata Hillary Clinton per unes polèmiques donacions que va rebre la seva Fundació i un acord amb Rússia per a la venda d'urani, entre altres assumptes. En una audiència al comitè judicial de la Cambra de Representants, Sessions va parlar per primera vegada de la possibilitat de nomenar un fiscal especial per investigar Clinton, quelcom que alguns legisladors republicans i el president dels EUA, Donald Trump, han demanat en nombroses ocasions.

El president del Comitè Judicial, el republicà Bob Goodlatte, va reiterar a Sessions les seves peticions perquè obri una investigació sobre diferents assumptes relacionats amb Clinton i li va preguntar: «Tinc la certesa que aquests assumptes procediran de manera justa i expedita?». «Sí, senyor president, i pot estar segur que es realitzarà sense influència política i es durà a terme de la manera correcta i adequada», va respondre Sessions.

Les manifestacions del fiscal general es van produir en el context de les amenaces de Trump d'acomiadar-lo i de les seves nombroses escomeses contra ell per permetre que avanci la investigació sobre la trama russa. «No he estat influenciat indegudament i no seré indegudament influenciat», va destacar Sessions.

A més, en resposta a preguntes de l'oposició demòcrata, el fiscal general dels EUA va assegurar que no ajudarà Trump a adoptar represàlies contra els seus enemics polítics i, en aquest sentit, va destacar que «el Departament de Justícia mai pot ser utilitzat per prendre represàlies polítiques contra oponents i això seria incorrecte».

Sessions va assegurar que va intentar impedir que un dels assessors de la campanya del president es posés en contacte amb funcionaris russos per organitzar una trobada entre el magnat i el president rus, Vladímir Putin.

El fiscal general dels EUA va parlar per primera vegada sobre quin va ser el seu paper en una renió que es va celebrar al març de 2016 a l'hotel Trump a Nova York i en què va participar George Papadopoulos, exassessor de política exterior de la campanya i una de les figures centrals en la investigació russa.

Papadopoulos està col·laborant amb la investigació oberta pel fiscal especial Robert Mueller per determinar si el Kremlin i membres de la campanya de Trump van col·laborar per afavorir la victòria del magnat i perjudicar Hillary Clinton.

Per altra banda, Donald Trump Jr., el fill gran del president nord-americà, va intercanviar missatges amb Wikileaks durant la campanya a la Casa Blanca d'ara fa un any, segons va reconèixer dilluns a la nit. Les comunicacions, a través de missatges interns a Twitter, haurien començat setmanes abans de les eleccions, a la vegada que Wikileaks filtrava documents del Comitè Nacional Demòcrata, l'executiva del partit.

En els missatges, Wikileaks urgeix el fill del president a difondre els documents hackejats i proposa algunes idees com no reconèixer els resultats dels comicis en el cas que els guanyi la demòcrata Hillary Clinton.

El fill de Trump hauria compartit aquests missatges amb els congressistes que investiguen la presumpta ingerència russa en els comicis abans de fer-los públics a través del seu perfil de Twitter.

Trump Jr, de fet, va acusar un dels comitès del Congrés d'haver filtrat aquestes comunicacions. En un dels missatges, el fill del president s'interessa per rumors d'una nova filtració de Wikileaks de documents relacionats amb Hillary Clinton.