Un home mor en un atac massiu de vespes asiàtiques mentre talava un arbre a Galícia

La vespa asiàtica ha tornat a atacar, en aquesta ocasió a Galícia. Ángel González Lorenzo, de 54 anys, va ser assaltat per un eixam, les picades del qual li van provocar la mort pràcticament en l'acte. Ángel, més conegut com Lito, es trobava juntament amb el seu veí i amic Santiago Fernández, de 49 anys, realitzant tasques de desbrossament en una finca de la seva propietat, just davant de casa seva.

En el moment de talar una pomera els va sorprendre una multitud de vespes. Segons relatava Santiago, ell va aconseguir escapar encara que també va patir múltiples picades, però a Ángel "el van atacar per cames, braços, cara... estava completament picat; quan em vaig girar per ajudar-lo ja no es podia ferre".

Recorda que "serien sobre les cinc de la tarda". El 112 no va rebre cap alerta, ni tampoc Policia Local ni Protecció Civil. Sí van cridar al 061, que va enviar una ambulància al lloc dels fets, on pel que sembla els sanitaris van intentar, sense èxit, de reanimar-ho, certificant la seva mort. Es desconeix si Ángel era al·lèrgic o si va morir per les múltiples picades.

Mapa de la presència de la vespa velutina a Europa (any 2016)

. Més tard van ser agents de la Guàrdia Civil els qui ho van descobrir entre la mala herba, perquè fins aleshores no l'havia vist ningú. El dia anterior, tots dos ja havien començat en aquesta finca els treballs de desbrossament; van estar tota la tarda sense que succeís ni detectessin res, fins que ahir, en el moment de tallar l'arbre, possiblement en moure's el niu, les vespes van sortir i els van atacar.