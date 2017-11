Indaguen sobre si una empresa belga va col·laborar amb l'Estat Islàmic

La policia federal belga va dur a terme un escorcoll a la seu a Brussel·les del grup GBL, accionista de la cimentera franco-suïssa Lafarge, sospitosa d'haver finançat indirectament grups gihadistes a Síria, inclòs a l'Estat Islàmic (EI). L'escorcoll va tenir lloc en paral·lel a altres ocorreguts a França.

La Fiscalia va assenyalar que un jutge d'instrucció especialitzat en terrorisme va ordenar l'escorcoll a Brussel·les. GBL va assenyalar en un comunicat que va tenir lloc una actuació policial a les seves oficines i que l'empresa «coopera íntegrament» amb la investigació de les activitats de Lafarge a Síria.

Paral·lelament, Rússia va assegurar tenir proves que els Estats Units han «cooperat» amb unitats de l'Estat Islàmic a la província siriana de Deir al-Zur amb l'objectiu d'impedir que Damasc prengués el control de la riba oriental del riu Eufrates.

«L'operació de les tropes governamentals sirianes a la ciutat de Albukamal (últim reducte dels gihadistes a la província del Deir al-Zur) ha revelat proves de cooperació i suport directes a l'EI per part de la coalició internacional liderada pels Estats Units», va denunciar un comunicat divulgat pel Ministeri de Defensa de Rússia.

Moscou va acusar els EUA d'haver permès a les unitats terroristes que fugien d'Albukamal reagrupar-se i rearmar-se en els territoris controlats per la coalició, a la frontera siriano-iraquiana, per després llançar nous atacs contra les tropes de Damasc. «Les imatges preses per avions no pilotats russos el 9 de novembre mostren columnes quilomètriques de milícies armades de l'EI fugint d'Albukamal cap a la frontera siriano-iraquiana», assenyalava el comunicat.