La jove violada als sanfermines declara sense haver de veure els vídeos

La jove madrilenya que va denunciar haver patit una violació grupal als sanfermines de l'any passat va testificar prop de quatre hores davant la Secció Segona de l'Audiència de Navarra sense que se li hagin mostrat els vídeos que van gravar els acusats. La noia va prestar declaració davant la sala sense cap contacte amb els cinc imputats, coneguts com «el ramat», ja que els jutges van decidir mantenir-los en una sala separada.

El testimoni es va retardar perquè pocs minuts després de començar la vista el tribunal va decidir fer un recés per deliberar sobre la conveniència que la jove veiés durant la seva compareixença els vídeos que van gravar els acusats, quelcom al que es va oposar la fiscalia. Es tracta de diverses peces breus que per a les diferents acusacions són la prova de càrrec de l'agressió sexual que van cometre en grup i que per a les defenses avalarien la tesi que les relacions van ser consentides.

El tribunal va decidir que els vídeos es podien veure però no va ser així perquè ningú ho va sol·licitar i la jove va continuar amb el seu testimoni, en què estava obligada a respondre a totes les parts, ja que havia estat citada com a denunciant i testimoni.

Tot i que no va ser possible escoltar la seva declaració ni tampoc veure-la, ja que tot el judici se celebra a porta tancada i a més el tribunal ha ordenat altres mesures de seguretat, fonts del Palau de Justícia van explicar que la noia va arribar «tranquil·la» acompanyada pels seus pares i una tia.