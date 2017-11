L'excap de la Udef diu que no hi havia indicis contra polítics en el cas Gürtel

L'excap de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (Udef) José Luis Olivera va afirmar que els polítics implicats en el cas Gürtel quan ell dirigia aquest departament «no passaven d'un 15% d'un nombre superior a 100» investigats i que si hi hagués hagut indicis «forts» contra ells la Policia els hauria arrestat.

En la seva declaració a la comissió d'investigació del Congrés sobre el finançament del PP, Olivera, que va ser un dels fundadors de la Udef i la va dirigir del 2006 al 2012, va aclarir que en els anys en què va estar investigant la trama Gürtel (el cas va esclatar el 2009), els pocs polítics que estaven implicats eren sobretot «directors generals, subdirectors, tècnics, personal de confiança...».

Olivera va esquivar les preguntes dels diputats sobre el finançament irregular del PP afirmant que ell, com a policia, no pot opinar sobre els procediments perquè llavors «demà estaria declarant davant un tribunal», però sí que va defensar que no hi havia pràcticament polítics imputats.

Per altra banda, la vicepresidenta quarta del Congrés i diputada de Podem, Gloria Elizo, va exercir de portaveu del grup en la compareixença d'Olivera, en la qual el càrrec de portaveu correspon a Carolina Bescansa. Bescansa va ser qui la setmana passada va interrogar l'inspector en cap cap de la Udef, Manuel Morocho, qui a preguntes de la diputada va assenyalar que «indiciàriament» el nom del president del Govern, Mariano Rajoy, apareix entre els receptors de cobraments il·legals.